В Подмосковье задержали иностранца за расправу над бывшей сожительницей

В Подмосковье иностранец задушил из ревности бывшую сожительницу

В Московской области задержали 29-летнего уроженца Таджикистана, расправившегося с 32-летней бывшей сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 25 сентября около жилого дома в микрорайоне Кузнечики бывшие возлюбленные поссорились из-за ревности мужчины. Тогда он придушил подругу ремнем от сумки и сбежал. Правоохранители вскоре задержали его и доставили в следственный отдел.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Магадане суд приговорил к 20 годам лишения свободы 32-летнего мужчину, изнасиловавшего 39-летнюю россиянку и расправившегося с ней.