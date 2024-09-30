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08:38, 30 сентября 2024Россия

В России мигрантов захотели отслеживать по геолокации

Ведомости: после внесения в реестр мигрантов смогут отслеживать по геолокации

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России раскрыли принцип работы публичного реестра мигрантов, в частности, иностранцев захотели отслеживать по геолокации, пишут «Ведомости».

По данным издания, список нелегальных мигрантов будет публичным — его опубликуют на официальном портале МВД. При этом общедоступными станут только данные о наличии иностранца в списке.

Остальная информация будет закрыта: полные фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол, серия и номер документа, удостоверяющего личность. Кроме того, после внесения в реестр мигрантов смогут отслеживать по геолокации и устанавливать их местонахождение, отмечает издание.

Уточняется, что сотрудники полиции также вправе проникать в помещение, в котором может или должен находиться нелегальный мигрант, в том числе преодолевая сопротивление.

Ранее сообщалось, что внесенные в реестр мигранты не смогут пользоваться банками, регистрировать недвижимость, управлять транспортом, вступать в брак. Нелегалам также запретят регистрировать собственность и оформлять детей в детские сады и школы.

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      Елена Торубарова
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