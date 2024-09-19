МВД: нелегалам в РФ запретят жениться, пользоваться банками и водить машины

Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой сообщил, что в России планируют создать реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно. Для попавших туда мигрантов будет действовать ряд ограничений. Например, им не разрешат жениться и разводиться, управлять транспортным средством и пользоваться банковскими услугами.

Кроме того, нелегалам запретят регистрировать собственность и оформлять детей в детские сады и школы.

При реализации проекта замглавы МВД понадеялся на помощь со стороны Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и «компетенцию технических служб» органов внутренних дел.

Александр Горовой. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы попросили ускорить создание реестра

Депутаты Государственной Думы попросили ускорить создание реестра контролируемых лиц для мигрантов — базы данных иностранных граждан с просроченными либо аннулированными миграционными документами, подлежащие высылке из России. Об этом говорится в письме вице-премьера Татьяны Голиковой спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

До конца 2024 года кабмин подготовит шесть постановлений и 11 ведомственных приказов, необходимых для создания реестра и реализации режима высылки тех, кто незаконно находится в России.

По словам Голиковой, в стране введен в эксплуатацию Единый информресурс регистрационного и миграционного учетов внутри государственной информсистемы миграционного учета. Эта система объединяет данные о нахождении в России иностранного гражданина в едином досье. Система позволяет МВД России оперативно выставлять сигналы, получать отчеты и взаимодействовать с другими ведомствами.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В письме говорится, что доступ к данным о мигрантах, включенным в реестр, будет открытым. Кроме того, для реализации новых подходов к контролю за нахождением мигрантов на территории России и удалению правонарушителей за пределы государства запланирована модернизация вышеуказанного ресурса.

В России находятся более 600 тысяч нелегальных мигрантов

В конце августа прошло совещание правительственной комиссии по миграционной политике. На нем МВД сообщило, что на территории России находятся 630 тысяч нелегальных мигрантов.

Как пояснил Горовой, нелегалами считаются те, кто нарушил режим пребывания в стране, имеет два или более административных правонарушения или ведет незаконную трудовую деятельность.

Участники совещания также обсудили возможность создания специального реестра контролируемых лиц. Горовой отметил, что если вносить туда всех нелегалов, находящихся сейчас в стране, то «никакая IT-инфраструктура такого не выдержит». Чтобы этого не произошло, он предложил провести амнистию для тех из них, кто совершил небольшие правонарушения. Предложение представителя МВД поддержал руководитель службы контрразведки ФСБ Владислав Меньщиков.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Кроме того, первый заместитель министра внутренних дел указал на проблемы с регистрацией мигрантов. По его словам, многие арендодатели не хотят регистрировать их у себя, так как не понимают, «как это работает», поэтому прибегают к фиктивной регистрации. В этой ситуации Следственный комитет регулярно возбуждает дела против сотрудников МВД из-за того, что они приняли заявление о регистрации мигрантов от человека, на чьей жилплощади они на самом деле не живут.

«Однако наши сотрудники не могут отказать таким заявителям, и проверить соответствие места регистрации месту фактического проживания они тоже не могут», — посетовал Горовой.