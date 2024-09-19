В МВД перечислили меры для находящихся в реестре нелегальных мигрантов

МВД: нелегальные мигранты не смогут пользоваться банками и госуслугами в России

В России мигранты, которые попали в реестр иностранцев, находящихся на территории страны незаконно, не смогут жениться, пользоваться банками и государственными услугами. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел (МВД) Александр Горовой в интервью изданию «Коммерсантъ».

Кроме того, иностранцы не будут иметь право управлять транспортными средствами, регистрировать собственность и оформлять детей в детские сады и школы.

При создании реестра нелегальных мигрантов основной задачей «межведомственное электронное взаимодействие с организациями, предоставляющими вышеназванные услуги». МВД также рассчитывает на помощь со стороны Минцифры и компетенцию технических служб органов внутренний дел, добавил Горовой.

В МВД ранее заявляли, что в России находится свыше 630 тысяч нелегальных мигрантов. Власти проводят политику ужесточения правил пребывания для иностранцев в стране. Как рассказала депутат Светлана Бессараб, мигранты теперь не смогут получить гражданство России без постановки на воинский учет. В Минпросвещения, в свою очередь, высказались за ограничение количества детей иностранцев в классах, а спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что низкоквалифицированным мигрантам следует запретить привозить с собой на время работы в России свои семьи.