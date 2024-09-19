Депутаты Госдумы попросили ускорить создание реестра для мигрантов в России

«Ведомости»: депутаты Госдумы попросили ускорить создание реестра для мигрантов

Депутаты Госдумы попросили ускорить создание реестра контролируемых лиц для мигрантов. Об этом со ссылкой на письмо вице-премьера Татьяны Голиковой спикеру Госдумы Вячеславу Володину пишут «Ведомости». Подлинность документа изданию подтвердили два собеседника в нижней палате парламента.

Из письма следует, что кабмин до конца 2024 года подготовит шесть постановлений и 11 ведомственных приказов, которые необходимы для создания реестра и реализации режима высылки тех, кто незаконно прибывает на территории России.

Голикова в документе также ответила на вопрос об интеграции реестра в государственные информсистемы. База данных, по ее словам, в едином досье объединяет данные о нахождении в России иностранного гражданина — речь идет о въезде в страну, получении миграционных статусов, приеме в гражданство, привлечении к административной и уголовной ответственности и о применении других мер административного воздействия. Система позволяет МВД России оперативно выставлять сигналы, получать отчеты и взаимодействовать с другими ведомствами.

Доступ к данным о мигрантах, которые включены в реестр, будет открытым, говорится в письме и подчеркивается, что соответствуюшая работа ведется в МВД. Кроме того, планируется модернизация Единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учетов (ЕИР РМУ).

Ранее первый заместитель министра внутренних дел (МВД) Александр Горовой заявлял, что в России мигранты, которые попали в реестр иностранцев, находящихся на территории страны незаконно, не смогут жениться, пользоваться банками и государственными услугами. Кроме того, иностранцы не будут иметь право управлять транспортными средствами, регистрировать собственность и оформлять детей в детские сады и школы.

По данным МВД, в России находится свыше 630 тысяч нелегальных мигрантов. Власти проводят политику ужесточения правил пребывания для иностранцев в стране.