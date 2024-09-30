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11:21, 30 сентября 2024Россия

В России назвали условие для снятия санкций со страны

Депутат Журова: для снятия санкций с России нужна поддержка половины Европы

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Для снятия санкций с России нужна поддержка половины европейских стран, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала условия отмены ограничений против Москвы.

По мнению депутата, позиции партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) недостаточно, чтобы добиться снятия санкций.

«Они (АдГ — прим. «Ленты.ру») же последовательно об этом говорят, я так понимаю, это часть их предвыборной кампании. У них есть понимание наших взаимоотношений, но они же не смогут убедить всех, к сожалению. Это политический риск для них, смелость, потому что сейчас мало кто такое может сказать вслух. Остальные помалкивают и стараются ничего не говорить или, наоборот, нас отменить и вводить еще большие санкции, набирать здесь каких-то дивидендов. Вы же понимаете, что большинство все равно не проголосуют [за снятие санкций с России]. И даже если Германия вдруг такое заявит, есть и другие политические силы, которые вряд ли это примут», — полагает она.

Если половина стран Европы не начнет так же говорить, ничего не будет

Светлана Журовадепутат Госдумы

Депутат немецкого парламента крайне правой АдГ Штеффен Котре заявил, что его партия могла бы добиться отмены ограничений против Москвы. По его мнению, это станет возможным, если АдГ войдет в правящую коалицию страны в 2025 году. По словам политика, это нужно в интересах Германии, а не России.

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