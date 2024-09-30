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09:44, 30 сентября 2024Мир

Немецкая партия пообещала отменить санкции против России

Депутат Котре: партия АдГ отменила бы санкции против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) отменила бы санкции против России в случае вхождения в правящую коалицию страны после выборов 2025 года. Об этом заявил депутат немецкого парламента от АдГ Штеффен Котре, сообщает РИА Новости.

«Мы бы отменили санкции. Мы бы закончили агрессивные действия против России. Мы бы выступили за нормализацию отношений. Также не в последнюю очередь мы стали бы импортировать российскую энергию», — сказал он.

По словам политика, АдГ сделала бы это не из-за якобы защиты России, а из-за немецких интересов. Он отметил, что представляя интересы Германии, можно будет снова наладить более тесное сотрудничество с Москвой.

Ранее Котре выразил мнение, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» подлежат восстановлению и должны быть отремонтированы. Депутат подчеркнул, что без российского газа страдает промышленность Германии.

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      Виктория Кондратьева
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