Депутат АдГ Котре: без «Северных потоков» страдает промышленность

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» подлежат восстановлению и должны быть отремонтированы, так как без российского газа страдает промышленность ФРГ. Об этом РИА Новости рассказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

«То, что я слышу, указывает на то, что этот газопровод может быть, если можно так сказать, относительно комфортно восстановлен. Это не потребует таких крупных инвестиций, как если бы мы решили строить новый», — заявил депутат.

Котре отметил, что ремонт «Северных потоков» «определенно стоит» затраченных усилий, как и «каждый газопровод в Германию и Европу».

Ранее Котре заявил, что Берлин должен предъявить обвинение по подрыву газопроводов и указать на нарушение Вашингтоном договоров антитеррористической направленности.

26 сентября к восстановлению «Северных потоков» также призвал лидер АдГ Тино Крупалла.