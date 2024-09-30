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08:43, 30 сентября 2024Мир

Немецкий депутат заявил о возможности восстановить «Северные потоки»

Депутат АдГ Котре: без «Северных потоков» страдает промышленность

Фото: Fabian Somme / dpa / Globalloookpress.com

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» подлежат восстановлению и должны быть отремонтированы, так как без российского газа страдает промышленность ФРГ. Об этом РИА Новости рассказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

«То, что я слышу, указывает на то, что этот газопровод может быть, если можно так сказать, относительно комфортно восстановлен. Это не потребует таких крупных инвестиций, как если бы мы решили строить новый», — заявил депутат.

Котре отметил, что ремонт «Северных потоков» «определенно стоит» затраченных усилий, как и «каждый газопровод в Германию и Европу».

Ранее Котре заявил, что Берлин должен предъявить обвинение по подрыву газопроводов и указать на нарушение Вашингтоном договоров антитеррористической направленности.

26 сентября к восстановлению «Северных потоков» также призвал лидер АдГ Тино Крупалла.

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