В Германии призвали указать на роль США в подрыве «Северных потоков»

Депутат бундестага Котре: Берлин должен предъявить обвинение по подрыву «СП»

Власти Германии должны предъявить обвинение по подрыву «Северных потоков» и указать на нарушение США или другими вовлеченными странами договоров антитеррористической направленности. Об этом рассказал депутат бундестага Штеффен Котре, пишет РИА Новости.

Он предположил, что с подрывом газопроводов связаны США. При этом Котре не в курсе, в какой степени был вовлечен Киев, но, с его точки зрения, сложно поверить, что Украина смогла бы провести такую акцию без посторонней помощи. Котре также полагает, что немецкие власти знают, кто виновен в случившемся.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Россия предъявила четырем странам досудебные претензии в связи с расследованием терактов на «Севпотоках», и, возможно, список этих государств скоро расширится.

Депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт сообщил, что Берлин хочет замести следы и не намерен расследовать подрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Также в ФРГ ранее заявили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» необходимо восстановить и обезопасить.