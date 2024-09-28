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09:59, 28 сентября 2024Мир

МИД заявил о намерении предъявить претензии по «Северным потокам» новым странам

Захарова: РФ может предъявить претензии по взрыву на «Севпотоках» новым странам

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Россия предъявила четырем странам досудебные претензии в связи с расследованием терактов на «Северных потоках», и, возможно, список этих государств скоро расширится. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова указала, РФ официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года. По ее словам, теперь на очереди другие государства, которые могут иметь отношение к теракту на российских экспортных газопроводах.

Представитель МИД назвала подрыв на «Севпотоках» «вопиющим актом международного терроризма, который подпадает под международных договоры, обязывающие государства предотвращать такие акты, расследовать их совершение и сотрудничать для этого с другими странами». Однако, по словам Захаровой, эти обязательства не выполняются.

Кроме того, Мария Захарова раскритиковала международную реакцию на подрыв «Северных потоков»

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      Екатерина Подвигина
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