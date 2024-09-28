Россия раскритиковала международную реакцию на подрыв «Северных потоков»

Захарова: обязательства расследовать подрыв «Северных потоков» не выполняются

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что обязательства по расследованию подрывов «Северных потоков» не выполняются.

Представитель ведомства назвала подрывы газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» «вопиющим актом международного терроризма», попадающим под несколько международных договоров, которые устанавливают обязательства предотвращать такие акты, пресекать их, расследовать их совершение, привлекать виновных к ответственности и сотрудничать с другими странами для достижения этих целей.

«К сожалению, мы видим, что эти обязательства не выполняются, несмотря на многократные призывы Российской Федерации», — отметила Захарова.

Ранее стало стало известно, что по результатам совместного расследования немецких изданий Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD, к теракту на «Северных потоках» причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. По данным Spiegel, диверсионный отряд состоял из группы украинских водолазов, не имеющих отношения к силовым структурам Украины.