В России оценили вероятность наземной операции Израиля в Ливане

Политолог Бочаров: вероятность наземной операции Израиля в Ливане повысилась

За последние дни вероятность проведения Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) наземной операции в Ливане резко повысилась. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал востоковед и программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Вероятность [наземной операции] возросла за последние дни. "Хезболла" сейчас максимально ослаблена в сравнении с предыдущими годами», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, именно сейчас руководство Израиля видит возможность максимально ослабить радикальную шиитскую организацию, которую считает угрозой безопасности государства. Еще в октябре прошлого года после роста напряженности на границе с Ливаном жители населенных пунктов на севере Израиля были вынуждены покинуть свои дома и теперь правительство заботится об их возвращении, напомнил Иван Бочаров.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале нового этапа противостояния с «Хезболлой». По его словам, «следующий этап войны» может начаться уже в ближайшие дни.