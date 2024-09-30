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22:19, 30 сентября 2024Мир

В России оценили вероятность наземной операции Израиля в Ливане

Политолог Бочаров: вероятность наземной операции Израиля в Ливане повысилась

Фото: Mohammed Nasser / Global Look Press

За последние дни вероятность проведения Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) наземной операции в Ливане резко повысилась. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал востоковед и программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Вероятность [наземной операции] возросла за последние дни. "Хезболла" сейчас максимально ослаблена в сравнении с предыдущими годами», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, именно сейчас руководство Израиля видит возможность максимально ослабить радикальную шиитскую организацию, которую считает угрозой безопасности государства. Еще в октябре прошлого года после роста напряженности на границе с Ливаном жители населенных пунктов на севере Израиля были вынуждены покинуть свои дома и теперь правительство заботится об их возвращении, напомнил Иван Бочаров.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале нового этапа противостояния с «Хезболлой». По его словам, «следующий этап войны» может начаться уже в ближайшие дни.

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      Дмитрий Попов
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