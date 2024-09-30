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21:26, 30 сентября 2024Экономика

В России раскрыли максимальный размер пособия по беременности в 2025 году

Соцфонд РФ: размер выплат по беременности и родам может достичь 794 тысяч рублей

Фото: Pixabay

Максимальный размер пособия по беременности и родам составит более 794 тысяч рублей за 140 дней отпуска в 2025 году. Об этом говорится в проекте бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, передает РИА Новости.

Согласно проекту бюджета, в 2026 году максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 календарных дней составит 955 836 рублей, а в 2027-м — более 1,11 миллиона рублей. Расходы на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка предусмотрены в 2025 году в сумме 30,65 миллиарда рублей.

В начале сентября также сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР направят на рассмотрение в правительство проект об увеличении пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Уточнялось, что проект подразумевает увеличение подобного пособия в размере, равном прожиточному минимуму для детей в регионе.

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      Марина Совина
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