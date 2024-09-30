Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:13, 30 сентября 2024Россия

В России раскрыли новую схему мошенничества с получением «гробовых» выплат участников СВО

В Башкирии раскрыли схему мошенничества с получением выплат участников СВО

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

В России раскрыли новую схему мошенничества с получением «гробовых» выплат участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом стало известно после заявления военного комиссара Туймазы и Туймазинского района Башкирии Рушана Ахмадуллина, пишет «Туймазинский вестник».

Военный комиссар рассказал историю семьи российского бойца, члены которой узнали, что их близкий уже не вернется с фронта. Вскоре с ними связались якобы сотрудники Следственного комитета и предложили за определенную сумму ускорить процесс оформления выплаты. Согласившись, родственники лишились своих сбережений, так как звонившие оказались мошенниками.

Родственникам другого участника СВО, которые уже успели получить «гробовую» выплату, позвонили якобы строители, которые упорно втягивали их в сделку по покупке коттеджа в Сочи, рассказал Ахмадуллин.

«Это либо жулики, либо представители киевских спецслужб, использующие самые гнусные и коварные схемы для вытягивания денег у родственников солдат», — заявил военный комиссар.

Он призвал родственников бойцов СВО не выкладывать в соцсетях подробную информацию о военных, находящихся в зоне СВО, поскольку «противник собирает и анализируют эту информацию для использования в своих целях».

Ранее стало известно о схеме мошенничества якобы для поддержки бойцов СВО. Аферисты убеждали россиян сделать пожертвование для помощи фронту, а в итоге с их счетов списывались все деньги в пользу мошенников.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава офиса Зеленского высказался о его визите в США. Тот представлял американской власти свой «план победы»

      Теорию о темной материи предложили пересмотреть

      Жителей Курской области начали обманывать с соцвыплатами

      В российском городе поезд насмерть сбил лошадей

      Стало известно об ударе по базе наемников ВСУ в Одесской области

      Экс-советника главы российского региона осудили за взятку 23 миллиона рублей

      В московском метро пассажир ударил другого ногой в спину и попал на видео

      Вооруженные иностранцы совершили налеты на ресторан русской кухни в Таиланде

      Пушилин рассказал о сети подземных туннелей в Угледаре

      57-летняя Памела Андерсон вышла в свет без макияжа и восхитила фанатов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше