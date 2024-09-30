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13:04, 30 сентября 2024Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Фото: Мария Марикян / РИА Новости

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 11:25 по московскому времени дежурные военные сбили очередной беспилотник самолетного типа, при помощи которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали нанести удар по объектам территории России.

Еще один дрон средства ПВО уничтожили над Белгородский областью около 10:00 утра. Районы перехвата летательных аппаратов не раскрываются.

Ранее, в ночь на 29 сентября, военные перехватили над российскими регионами 125 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, 67 из них сбили в Волгоградской области. Еще 18 уничтожили в Ростовской области, по 17 — в Белгородской и Воронежской, по одному — в Брянской и Курской областях, а также в Краснодарском крае. Кроме того, три дрона обезвредили над акваторией Азовского моря.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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