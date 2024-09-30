На Украине назвали причину подготовки избирательных участков

Депутат Рады Загоруйко: подготовка избирательных участков — плановое решение

Зампредседателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти Алина Загоруйко объяснила «упорядочивание избирательных участков» в стране плановым обновлением. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, данные о людях, прикрепленных к участкам, необходимо постоянно обновлять. «Это техническое решение, которое направлено на актуализацию реестра избирателей», — объяснила Загоруйко. Она добавила, что необходимо также учесть множество измененных за последнее время топонимов в стране.

Загоруйко отметила, что годом ранее ЦИК возобновила периодическую проверку сведений реестра. Это также стало поводом для разговоров в СМИ о подготовке к выборам.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Оксана Савчук заявила, что в стране начали подготовку избирательных участков для возможных выборов. По словам парламентария, сейчас избирательные участки на Украине сформированы по последним муниципальным выборам 2020 года. Теперь ЦИК должна провести анализ пунктов голосования с учетом «существующего сейчас положения вещей».