На Украине начали готовить избирательные участки

Депутат Рады Савчук: на Украине начали подготовку к возможным выборам

На Украине начали подготовку избирательных участков для возможных выборов. Об этом сообщила народный депутат Верховной Рады Украины Оксана Савчук, пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Депутат ссылается на опубликованное постановление Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК) Украины о необходимости «упорядочить избирательные участки».

По словам Савчук, сейчас избирательные участки сформированы по последним муниципальным выборам 2020 года. Теперь ЦИК должна провести анализ участков с учетом «существующего сейчас положения вещей», заявила парламентарий.