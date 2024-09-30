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11:08, 30 сентября 2024Бывший СССР

На Украине начали готовить избирательные участки

Депутат Рады Савчук: на Украине начали подготовку к возможным выборам

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

На Украине начали подготовку избирательных участков для возможных выборов. Об этом сообщила народный депутат Верховной Рады Украины Оксана Савчук, пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Депутат ссылается на опубликованное постановление Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК) Украины о необходимости «упорядочить избирательные участки».

По словам Савчук, сейчас избирательные участки сформированы по последним муниципальным выборам 2020 года. Теперь ЦИК должна провести анализ участков с учетом «существующего сейчас положения вещей», заявила парламентарий.

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