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08:12, 30 сентября 2024Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о национализации активов украинских олигархов

Балицкий: крупные активы украинских олигархов в Запорожье были национализированы
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Все крупные активы олигархов Украины в Запорожской области были национализированы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, его слова передает РИА Новости.

«Если говорить о том, что еще осталось — из крупного ничего. Возможно, мы сейчас еще находим квартиры, какие-то объекты посредством переоформления на какие-то аффилированные лица», — рассказал чиновник.

По его словам, в федеральную собственность были переданы атомная и тепловые и ветровые станции, солнечные батареи, предприятия, железная дорога.

Ранее Балицкий исключил вероятность захвата ЗАЭС со стороны ВСУ в случае попыток высадить десант. Он подчеркнул, что ВС России готовы к возможным попыткам украинских войск пересечь Днепр. При этом он добавил, что артиллерийские обстрелы и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ пока еще остаются угрозой для ЗАЭС.

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      Валентин Карант
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