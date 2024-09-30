Володин успокоил не желающих рожать детей россиян

Володин: отказ женщины от рождения детей не попадает под закон о чайлдфри

Председатель Госдумы Вячеслав Володин успокоил россиян, которые боятся попасть под закон о запрете пропаганды идей чайлдфри, отметив, что нежелание женщины иметь детей не является наказуемым, сообщает РИА Новости.

«Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка», — уточнил депутат.

По его словам, главной целью законопроекта является избавление от деструктивного контента, который может оказать влияние на решение о рождении ребенка. Володин назвал пропаганду чайлдфри социально опасным явлением и подчеркнул, что не добившись ее запрета в России, не удастся решить демографическую проблему.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев усомнился в необходимости законодательного урегулирования идеологии чайлдфри в стране.