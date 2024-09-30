Выдававших себя за сотрудниц социальных служб россиянок осудили за попытку похитить деньги

В Екатеринбурге суд приговорил 2 женщин, притворявшихся сотрудницами соцзащиты

В Екатеринбурге суд приговорил двух жительниц Тульской области, которые выдавали себя за сотрудниц социальных служб и пытались похитить деньги у пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Женщин признали виновными по статьям 30, 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Однf из них проведет в колонии общего режима три года, а вторая — три года и 10 месяцев.

По версии следствия, в июле и августе 2023 года осужденные под видом работников социальной службы и оказания гуманитарной помощи пенсионерам заходили в квартиры пожилых людей, после чего одна из женщин отвлекала внимание пенсионеров, другая, пользуясь тем, что на нее никто не смотрит, искала их сбережения.

В одной из квартир осужденные нашли 975 тысяч рублей, однако пенсионерка заметила происходящее и потребовала вернуть ее деньги. Испугавшись уголовной ответственности, женщины вернули похищенные сбережения, а потом скрылись с места преступления.

Во втором случае соучастницам удалось похитить у пенсионера 290 тысяч рублей, но, выбежав на улицу, они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Деньги вернули пенсионеру.

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