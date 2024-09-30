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07:18, 30 сентября 2024Силовые структуры

Защита подаст жалобу на возбуждение дела против экс-мэра Сочи

Адвокаты подадут жалобу на возбуждение дела против экс-мэра Сочи Копайгородского

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Адвокаты обжалуют возбуждение дела в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на защитника Павла Зайцева.

По его словам, в деле находится фальсифицированное постановление о возбуждении уголовного дела, а задержание было проведено с нарушениями. Зайцев уточняет, что доказательства вины «являются недопустимыми». Уголовное дело необходимо прекраратить из-за отсутствия состава преступления, считает он.

Адвокат отмечается, что даже протокол задержания правоохранители составили с нарушениями требований Уголовно-процессуального кодекса России.

Ранее сообщалось, что в деле Копайгородского нашлись неустановленные соучастники.

О задержании Копайгородского в Луганске стало известно утром 25 сентября. Силовики этапировали экс-мэра в Москву, где его взяли под стражу до 18 ноября. Мужчина свою вину не признает.

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      Екатерина Кашурникова
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