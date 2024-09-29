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06:44, 29 сентября 2024Силовые структуры

В деле обвиняемого в растрате экс-мэра Сочи нашли неустановленных соучастников

В деле экс-мэра Сочи Копайгородского обнаружились неустановленные соучастники

Фото: Пресс-служба Мещанского суда / РИА Новости

В уголовном деле экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате, присутствуют неустановленные соучастники. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

В документах указывается, что соучастники, «круг которых на данный момент окончательно не определен», продолжают находиться на свободе.

Ранее бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский подал апелляцию на свой арест в Мещанский районный суд Москвы. Бывший чиновник проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

До этого Центральный районный суд Сочи продлил срок ареста Родиону Пищуру — экс-советнику Алексея Копайгородского. Пищур пробудет под стражей до 30 октября.

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      Маргарита Пименова
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