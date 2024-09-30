Ермак: Зеленский показал не все пункты «плана победы» странам G7

Президент Украины Владимир Зеленский показал не все пункты своего «плана победы» странам «Большой семерки» (G7). Об этом заявил глава офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак в телеэфире, фрагмент которого был опубликован в его Telegram-канале.

Ермак рассказал подробности встреч Зеленского с лидерами стран G7 в ходе визита в США. По его словам, президент США Джо Байден стал единственным лидером стран объединения, узнавшим все детали инициативы политика.

«Не все детали, которые услышал Байден, но [этого] достаточно для того, чтобы понимать, что это за план», — глава ОП Украины. Он добавил, что после обсуждения «плана победы» с администрацией Байдена Киев готов раскрыть его остальным участникам «Большой семерки».

Ранее Ермак заявил, что украинцам также не покажут некоторые пункты «плана победы». По его словам, открытые пункты плана будут представлены украинскому обществу после презентации в США.

