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21:00, 30 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский пообещал особенный «Рамштайн»

Зеленский: встреча в формате «Рамштайн» на уровне лидеров станет особенной

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Встреча Украины и стран НАТО в формате «Рамштайн» на уровне лидеров станет особенной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский прокомментировал итоги визита в США и встреч с американским президентом Джо Байденом. Он пообещал особенную встречу в формате «Рамштайн» и заявил о совместной работе Киева и Вашингтона по подготовке к ней.

«Это будет особый "Рамштайн", и от нашей стороны партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы», — подчеркнул политик. По его словам, предложения Украины будут касаться как военной помощи, так и инициатив по урегулированию конфликта.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский показал не все пункты своего «плана победы» странам «Большой семерки» (G7). По его словам, Байден стал единственным лидером стран объединения, узнавшим все детали инициативы.

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      Алевтина Запольская
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