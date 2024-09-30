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12:26, 30 сентября 2024Интернет и СМИ

Звезда «Аншлага» рассказал о жесткой цензуре

Шифрин заявил, что текст для выступления в СССР проходил три фильтра цензуры
Ефим Шифрин

Ефим Шифрин. Кадр: ОК на связи! / YouTube

Артист эстрады, бывший участник юмористической программы «Аншлаг» Ефим Шифрин рассказал о жесткой цензуре во времена СССР. Подробностями он поделился в беседе с проектом «ОК на связи!», запись доступна на YouTube.

По словам звезды «Аншлага», в советское время обычный текст для выступления на эстраде проходил три фильтра цензуры. «Половина зарубленных текстов так и не увидели своего [зрителя]», — отметил Шифрин.

Артист добавил, что в то время ему запретили выступать с монологом «Спрос-быт», написанным Михаилом Жванецким. Шифрин пояснил, что выступал с этим текстом несмотря на то, что тот не прошел цензуру, хотя это воспрещалось.

«Сейчас этот текст произнесешь, и тебе покажется смешным, из-за чего весь сыр-бор. Он начинался: "Ох, я люблю заснуть и проснуться среди продуктов, весь в запасах". И в зале хохот стоял. (...) В стране, в которой вдруг кончилось продовольствие, это было очень смешно», — объяснил он.

Ранее участница КВН и юмористического проекта Comedy Woman Надежда Ангарская высказалась о цензуре в КВН. Она заявила, что команды не могли шутить на политические темы.

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      Маргарита Щигарева
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