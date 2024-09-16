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17:35, 16 сентября 2024Интернет и СМИ

Звезда КВН рассказала о запрете шуток в телеигре на одну тему

Юмористка Ангарская заявила, что из КВН всегда вырезали шутки о политике

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Участница КВН и юмористического проекта Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала об одной запретной теме для шуток в телеигре. Об этом она порассуждала в выпуске программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Светский обозреватель Максим Сидоров заявил, что в КВН всегда была строгая цензура. Ангарская подтвердила слова обозревателя и добавила, что команды не могли шутить на политические темы.

«Танцуем, поем, веселые. Не зависящие, не привязанные к времени шутки. У нас политику всегда вырезали», — рассказала звезда КВН.

Ранее бывший участник КВН Карен Акопян рассказал о цензуре в проекте. По его словам, во время участия в телеигре он столкнулся с жесткой редактурой. При этом юморист добавил, что считает ограничения в юморе необходимыми.

До этого юмористка Ирина Мягкова призналась, что начала материться из-за КВН. Она объяснила, что окружавшие ее комики часто употребляли бранные слова.

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      Мария Большакова
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