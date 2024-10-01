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13:46, 1 октября 2024Ценности

Алсу высмеяла свою фигуру в облегающем наряде

Певица Алсу в облегающем наряде высмеяла свои жировые складки на талии

Кадр: @alsou_a

Российская певица Алсу высмеяла свою фигуру в облегающем наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость поделилась бэкстейдж с фотосессии. Так, в размещенном видео исполнительница предстала в черном костюме, состоящем из укороченного лонгслива и юбки с прозрачными вставками. При этом визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes, а стилисты, в свою очередь, распустили и выпрямили волосы.

Во время позирования у Алсу появились на талии небольшие жировые складки. «Был бы красивый кадр, если бы не жирные складки», — с иронией отметила звезда.

В августе журналистка и светская обозревательница Божена Рынска оценила внешность Алсу на новом фото фразой «буфера в районе талии».

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      Карина Черных
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