Певица Алсу в облегающем наряде высмеяла свои жировые складки на талии

Российская певица Алсу высмеяла свою фигуру в облегающем наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость поделилась бэкстейдж с фотосессии. Так, в размещенном видео исполнительница предстала в черном костюме, состоящем из укороченного лонгслива и юбки с прозрачными вставками. При этом визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes, а стилисты, в свою очередь, распустили и выпрямили волосы.

Во время позирования у Алсу появились на талии небольшие жировые складки. «Был бы красивый кадр, если бы не жирные складки», — с иронией отметила звезда.

В августе журналистка и светская обозревательница Божена Рынска оценила внешность Алсу на новом фото фразой «буфера в районе талии».

