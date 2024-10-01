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20:19, 1 октября 2024Ценности

Анна Семенович снялась топлес

Кадр: @ann_semenovich

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась топлес. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя певица разместила ролик, в котором предстала лежа на массажном столе без бюстгальтера. При этом звезда собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность. «Без массажа никуда», — отметила она.

В сентябре Семенович показала видео в свадебном платье с глубоким декольте. Исполнительница предстала в белом корсетном макси-платье с пышной юбкой и укороченном жакете с рукавами до локтя.

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      Карина Черных
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