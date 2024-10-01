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12:39, 1 октября 2024Экономика

Россияне значительно повысили интерес к одному виду жилья

«Известия»: спрос на арендное жилье в России вырос почти вдвое

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Спрос на арендное жилье в России значительно вырос с начала 2024 года. Данные статистики «Известиям» привели в агентстве недвижимости TriA.

За последние девять месяцев интерес квартиросъемщиков повысился почти вдвое — до 45 процентов. В частности, в столице показатель поднялся на 60 процентов. Причиной такого ажиотажного спроса эксперты называют высокие ставки по ипотеке и традиционный рост активности арендаторов в августе, перед началом учебного года и бизнес-сезона. Однако после пиковых значений спрос уже успел снизиться на 12 процентов.

На фоне этого дешевые лоты из экспозиции вымываются, оставляя на рынке невыгодные по цене варианты. С января ассортимент сократился на 30 процентов. «Среднесуточное число активных объявлений в моменте составляет около 50 тысяч. А срок экспозиции сократился на две недели по сравнению с началом года. Сокращение объема предложения наиболее очевидно в столичных регионах, на которые приходится около 30% всех объявлений о сдаче жилья», — рассказала газете директор агентства Марина Триандофилиди. В Москве число квартир, предлагаемых в аренду, по сравнению с прошлым годом упало на 40 процентов, а с начала 2024-го — на 15 процентов.

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Прежде всего на поднявшийся спрос отреагировали арендодатели. В городах-миллионниках плата за съем квартиры выросла на 20-30 процентов. Говоря об аренде однокомнатных квартир, в крупнейших городах страны она прибавила в цене 36 процентов, а двухкомнатные — 34 процента. В то же время в Москве объем сделок с «первичкой», по сведениям экспертов, за месяц опустился на 28 процентов. В Подмосковье показатель потерял вдвое больше — сильнее всего это отразилось на Домодедово, Химках и Видном.

Ранее арендаторы назвали главные факторы, которые отпугивают при выборе жилья. Опрос показал, что больше всего соотечественников не устраивают в съемной квартире неприятный запах и следы насекомых.

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      Виктория Клабукова
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