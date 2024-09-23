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15:52, 23 сентября 2024Экономика

Названы пугающие квартиросъемщиков условия проживания

«БЕСТ-Новострой»: квартира со следами насекомых отпугнет 98 % арендаторов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Неприятный запах и следы насекомых отпугнут 98 процентов потенциальных квартиросъемщиков. Какие условия проживания не перебьет даже низкая арендная ставка, рассказали «Интерфакс» в агентстве «Бест-Новострой».

Вредные привычки соседей, как выяснили в компании, отвернут от недвижимости 70 процентов арендаторов. То же число респондентов отказалось бы от жилплощади, узнав о плохом состоянии мест общего пользования и наличии среди соседей маргиналов. Устаревший ремонт в съемной квартире отпугнет 62 процента опрошенных.

Четвертую строчку в рейтинге занял лифт: без него снимать квартиру соглашается только половина участников исследования. Из-за шума от стройки, поездов или детсада съемное жилье теряют порядка 43 процентов потенциальных арендаторов. Не устроит таких респондентов и близость к местам разгрузки магазинов.

Наличие машино-места и удобных подъездных путей — обязательное условие аренды для 31 процента участников опроса. Без бытовой техники откажутся снимать жилплощадь 25 процентов россиян. В этот перечень входит стиральная машина и кондиционер, при этом телевизор из этого списка выбыл. Кроме того, арендаторы обращают внимание на спальное место: кровать с ортопедическим матрасом считается определяющим фактором при выборе съемной квартиры для 14 процентов россиян.

Ранее стало известно о главных страхах арендаторов. Среди них — высокие ставки, повышение платежа и неожиданные визиты владельца квартиры.

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      Виктория Клабукова
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