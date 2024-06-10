Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:58, 10 июня 2024Экономика

Арендаторы квартир назвали свои главные страхи

Арендаторы квартир в России боятся высоких ставок и повышения платы

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сильнее всего арендаторы квартир в России боятся высоких ставок и повышения платы. Свои главные страхи квартиросъемщики назвали в рамках исследования сервиса «Яндекс Аренда», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Сервис опросил 1,2 тысячи россиян, которые имеют опыт с поиском жилья для долгосрочной аренды. Почти 55 процентов из них опасаются не найти подходящий вариант из-за слишком высоких цен. При этом только 14 процентов действительно были вынуждены отложить аренду по этой причине.

Еще 43 процента участников опроса беспокоятся из-за возможного повышения платежа, а 37 процентов — внезапных визитов собственника. По 20 процентов опрошенных на самом деле столкнулись с этими проблемами. 25 процентов арендаторов боятся, что не смогут заехать в съемную квартиру с питомцами, а 13 процентов — с детьми. Но только в 10 и четырех процентах случаев соответственно собственник отказывал жильцам с животными или ребенком.

25 процентов респондентов признались в страхе перед дополнительными расходами на ремонт. Еще 17 процентов переживают, что не смогут переделать квартиру под свой вкус. Беспокойство оказывалось оправданным в шести процентах случаев в обеих группах.

Отмечается, что восемь процентов арендаторов вовсе не беспокоятся о возможных сложностях. Кроме того, 27 процентов опрошенных отметили, что их опыт долгосрочной аренды недвижимости всегда оказывался положительным.

Ранее стало известно, что в среднем россияне зарабатывают на сдаче квартир в аренду 260-265 тысяч рублей в год.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В Армии США подтвердили, что ВСУ сбивали российские самолеты американским оружием. Это могли быть Ил-76, Су-34 и Су-35

      Пилоты самолета с россиянами на борту заметили необычный предмет в небе

      Россиянин выиграл 30 миллионов в лотерею и улетел на излюбленный курорт богачей

      Яна Троянова назвала Россию причиной своего алкоголизма

      Арендаторы квартир назвали свои главные страхи

      На Украине назвали возможные сроки генерального сражения. Когда может завершиться СВО?

      Российский регион подвергся массовому обстрелу и атакам БПЛА

      Напавшего на главу «Цифровых платформ» взяли под стражу

      Вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

      Шойгу предложил Турции провести консультации по безопасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше