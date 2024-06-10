Арендаторы квартир назвали свои главные страхи

Арендаторы квартир в России боятся высоких ставок и повышения платы

Сильнее всего арендаторы квартир в России боятся высоких ставок и повышения платы. Свои главные страхи квартиросъемщики назвали в рамках исследования сервиса «Яндекс Аренда», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Сервис опросил 1,2 тысячи россиян, которые имеют опыт с поиском жилья для долгосрочной аренды. Почти 55 процентов из них опасаются не найти подходящий вариант из-за слишком высоких цен. При этом только 14 процентов действительно были вынуждены отложить аренду по этой причине.

Еще 43 процента участников опроса беспокоятся из-за возможного повышения платежа, а 37 процентов — внезапных визитов собственника. По 20 процентов опрошенных на самом деле столкнулись с этими проблемами. 25 процентов арендаторов боятся, что не смогут заехать в съемную квартиру с питомцами, а 13 процентов — с детьми. Но только в 10 и четырех процентах случаев соответственно собственник отказывал жильцам с животными или ребенком.

25 процентов респондентов признались в страхе перед дополнительными расходами на ремонт. Еще 17 процентов переживают, что не смогут переделать квартиру под свой вкус. Беспокойство оказывалось оправданным в шести процентах случаев в обеих группах.

Отмечается, что восемь процентов арендаторов вовсе не беспокоятся о возможных сложностях. Кроме того, 27 процентов опрошенных отметили, что их опыт долгосрочной аренды недвижимости всегда оказывался положительным.

Ранее стало известно, что в среднем россияне зарабатывают на сдаче квартир в аренду 260-265 тысяч рублей в год.