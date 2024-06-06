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09:53, 6 июня 2024Экономика

Раскрыт доход россиян от сдачи квартиры в аренду

Эксперт Шавнев: россияне получают от сдачи квартир в аренду ₽260-265 тысяч в год

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В среднем россияне получают от сдачи квартир в аренду 260-265 тысяч рублей в год. Их доход от этой деятельности раскрыл генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев, пишет «Газета.Ru».

Эксперт отметил, что наибольший заработок со сдачи квартиры в аренду получают жители Москвы — в среднем 506 тысяч рублей в год. Вторую и третью строчку в этом списке занимают петербуржцы и казанцы — 360 и 276 тысяч рублей соответственно.

«При этом из-за роста стоимости квадратного метра срок окупаемости квартир достиг своего исторического максимума и в среднем составляет 32 года. Срок полной окупаемости квартиры от сдачи в аренду наиболее большой в Нижнем Новгороде (40 лет), в Казани (38 лет) и Санкт-Петербурге (36 лет)», — поделился информацией Шавнев.

Специалист также рассказал, что 81 процент россиян считают недвижимость наиболее стабильным инструментом получения пассивного дохода. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на шесть процентных пунктов.

По словам Шавнева, в данный момент в инвестиционных целях в стране приобретается 30 процентов квартир. При этом лишь 25 процентов собственников продают ее через три года. Другие 65 процентов рассчитывают получать с нее долговременный пассивный доход.

Днем ранее стало известно, что россиянам порекомендовали забыть о доступной ипотеке.

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      Полина Кислицына
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