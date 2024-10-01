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09:55, 1 октября 2024Мир

Армия Израиля ударила по школе агентства ООН

Армия Израиля нанесла авиаудар по школе БАПОР на севере сектора Газа

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по школе Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на севере сектора Газа. Об этом израильская армия написала в своем Telegram-канале.

«Ночью в понедельник под руководством ЦАХАЛ и разведки ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, которые действовали в командно-контрольном центре в районе города Газа, на севере сектора Газа. Центр командования и контроля, расположенный на территории комплекса, который ранее служил школой БАПОР "Шуджаийя", использовался террористами для планирования и осуществления террористических нападений на войска ЦАХАЛ и государство Израиль», — говорится в публикации.

В заявлении уточняется, что перед нанесением удара были предприняты шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, наблюдение с воздуха и дополнительные разведывательные данные.

Ранее израильские военно-воздушные силы нанесли удар по школе «Абу Джафар Аль Мансур» в секторе Газа, где, как утверждает ЦАХАЛ, укрывались члены палестинского движения ХАМАС.

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      Лина Пивоварова
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