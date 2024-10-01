Армия Израиля ударила по школе агентства ООН

Армия Израиля нанесла авиаудар по школе БАПОР на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по школе Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на севере сектора Газа. Об этом израильская армия написала в своем Telegram-канале.

«Ночью в понедельник под руководством ЦАХАЛ и разведки ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, которые действовали в командно-контрольном центре в районе города Газа, на севере сектора Газа. Центр командования и контроля, расположенный на территории комплекса, который ранее служил школой БАПОР "Шуджаийя", использовался террористами для планирования и осуществления террористических нападений на войска ЦАХАЛ и государство Израиль», — говорится в публикации.

В заявлении уточняется, что перед нанесением удара были предприняты шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, наблюдение с воздуха и дополнительные разведывательные данные.

Ранее израильские военно-воздушные силы нанесли удар по школе «Абу Джафар Аль Мансур» в секторе Газа, где, как утверждает ЦАХАЛ, укрывались члены палестинского движения ХАМАС.