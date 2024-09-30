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02:42, 30 сентября 2024Мир

ЦАХАЛ нанесла удар по школе в Газе

ЦАХАЛ нанесла удар по школе в секторе Газа, где якобы укрывались члены ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удар по школе в секторе Газа, где якобы укрывались члены палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что речь идет о школе «Абу Джафар Аль Мансур». По заявлениям израильской армии, внутри находился «командно-контрольный центр» ХАМАС.

«Перед нанесением удара были приняты многочисленные меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию», — сообщили в ЦАХАЛ.

Также Израиль обвинил ХАМАС в использовании гражданской инфраструктуры в военных целях.

Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что ликвидация Израилем лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы приведет к уничтожению Израиля.

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      Евгений Силаев
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