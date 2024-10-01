Ассанж раскрыл детали освобождения

Основатель WikiLeaks Ассанж: США потребовали за свободу отказ от иска в ЕСПЧ

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж рассказал, что США в рамках сделки по его освобождению потребовали отказаться от иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Правосудие для меня теперь исключено, так как правительство США настояло на том, чтобы вписать в соглашение о признании мною вины, что я не могу подать иск в Европейский суд по правам человека или даже направить запрос о свободе информации», — сказал он на конференции в Совете Европы.

Как описал Ассанж сделку с Вашингтоном, перед ним стоял выбор между «нереализуемым правосудием после многих лет в заключении» или тюремным сроком в 175 лет.

Ранее Ассанж обвинил бывшего директора Центрального разведывательного управления США Майка Помпео в организации «кампании возмездия» против него и его сторонников.