Ассанж обвинил ЦРУ в организации «кампании возмездия»

Ассанж обвинил бывшего директора ЦРУ Помпео в организации «кампании возмездия»

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж во время выступления на конференции в Совете Европы обвинил бывшего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майка Помпео в организации «кампании возмездия» против него и его сторонников. Слова Ассанжа передает ТАСС.

«Преследование ЦРУ меня, моей семьи и моих соратников агрессивными внесудебными и экстерриториальными методами дает редкое представление о том, как могущественные разведывательные организации осуществляют транснациональные репрессии», — сказал он.

По словам Ассанжа, у ЦРУ были планы по его похищению и последующему устранению в Лондоне, а его сторонники в Европе подвергались хакерским атакам и кражам. Кроме того, американские спецслужбы следили за супругой основателя Wikileaks и даже пытались получить образец ДНК из подгузника его шестимесячного сына.

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения. 25 июня он признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов и дело было прекращено.