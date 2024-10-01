Авиаперевозчиков пообещали пересадить на российские самолеты

ТАСС: на авиационную промышленность потратят почти 306 миллиардов рублей

К 2027 году 25 процентов самолетов в парке крупнейших авиаперевозчиков России будут отечественного производства. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на паспорт государственной программы «Развитие авиационной промышленности».

В 2024 и 2025 годах этот показатель дойдет до 19, а к 2026 году — до 20 процентов. Что касается 2030 года, то к тому моменту эта доля должна быть не меньше 50 процентов.

Доля вертолетов российского производства вырастет с 88,3 процента в 2024 году до 88,7 процента в 2027 году.

Всего на финансирование этой госпрограммы с 2022 по 2027 год запланировано почти 305,8 миллиарда рублей.

В середине июля 2023 года первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков признался, что для России важнее суверенная авиационная промышленность, нежели издержки на производство и выпуск самолетов, которые смогут конкурировать с лидерами мирового рынка. По его словам, в РФ будут субсидировать выпуск «не очень рыночной конструкции», зато будет на чем летать. Других вариантов, по словам чиновника, нет.