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13:54, 12 июля 2023Экономика

В России согласились создавать не совсем конкурентные самолеты

Замглавы Минпромторга Осьмаков заявил о решении строить российские самолеты как придется

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Для России суверенная авиационная промышленность важнее, чем возможные издержки на производство и выпуск самолетов, которые в состоянии конкурировать с лидерами мирового рынка. Об этом на выставке «Иннопром-2023» заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, передает РИА Новости.

Поэтому, объяснил он, власти продолжат субсидировать, «делать не очень рыночную конструкцию», зато в стране будет, на чем летать. «Это осознанное решение, потому что других вариантов нет», — подчеркнул чиновник.

Выход на экспорт и работу с издержками он назвал делом будущего, а на сегодня главная задача — обеспечение технологического суверенитета разными способами. При этом Осьмаков отметил, что не стоит останавливаться только на производстве «гвоздя или железки» в России, необходимо в первую очередь иметь компетенции для производства.

Ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев рассказал о неожиданном росте стоимости перспективного российского легкого турбовинтового самолета «Байкал» (ЛМС-901). Он попросил Минпромторг вместе с Минтрансом и лизинговой компанией разобраться, почему так происходит, и отметил, что с такой ценой машина окажется нерентабельной.

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«Байкал» должен прийти на смену Ан-2 («кукурузник»), эксплуатанты которых в настоящее время испытывают большие сложности с ремонтом. Из-за западных санкций возникли проблемы с обслуживанием двигателей, по оценкам сервисных компаний, если не принять срочные меры, то полеты придется останавливать. Всего в срочном порядке нужно налаживать производство порядка 60 деталей.

До этого источники в нескольких авиакомпаниях сообщили, что новейший российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, пока не принятый в эксплуатацию, вырос в цене до 4,3-4,6 миллиарда рублей с поставкой в 2028-2030 годах, что делает его самым дорогим в своем классе.

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    Платон Щукин
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