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11:40, 1 октября 2024Мир

Байден начал переживать из-за всеобщего забвения

NBC News: Байден переживает из-за того, что все про него забыли

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден переживает из-за того, что после его выхода из предвыборной гонки про него все забыли, включая нового кандидата на пост главы государства Камалу Харрис. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Джо Байден в частном порядке жаловался союзникам на то, что его имя и его достижения практически исчезли из общенациональной дискуссии, а также на то, как быстро партия, которой он служил более пяти десятилетий, отвернулась от него», — отмечается в материале издания.

Утверждается, что особую обиду у американского лидера вызывает тот факт, что Харрис не использует его имя в предвыборных митингах, а во время дебатов со своим оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом и вовсе подчеркнула, что «она однозначно не Байден». Однако, по словам собеседников, президент понимает политические мотивы подобного поведения Харрис.

Ранее Байден разозлился на журналиста и попросил его помолчать после того, как он задал вопрос о российском лидере Владимире Путине. В частности, репортер задал вопрос, прежде чем американский президент успел сделать вступительное заявление на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Как уточняет Daily Mail, репортер тем самым нарушил протокол, согласно которому журналисты могут задавать вопросы после заявлений иностранных лидеров.

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      Максим Габриелян
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