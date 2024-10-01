Блиновская избавилась от элитной квартиры в Москве

Блогер Елена Блиновская продала трехкомнатную квартиру в Москве за 90 млн рублей

Блогер Елена Блиновская избавилась от своей квартиры в Москве ради погашения долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о «трешке» в жилом комплексе «Донской Олимп» на Сверпуховском Валу, недалеко от станции метро «Тульская». Элитную недвижимость удалось продать за 90 миллионов рублей. Покупателя удалось найти за 120 дней, имя нового владельца жилья не раскрывается.

Однако в Shot отмечают, что от вырученной суммы в счет погашения основного долга блогерши перед ФНС пойдут только 30 миллионов рублей — 60 миллионов уйдут на пени, подсчитали специалисты.

Ранее стало известно, что следствие арестовало более 10 земельных участков Блиновской в Алуште и под Костромой. Всего блогер заработала на продаже своих курсов по достижению успеха четыре миллиарда рублей.