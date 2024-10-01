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15:46, 1 октября 2024Экономика

Блиновская избавилась от элитной квартиры в Москве

Блогер Елена Блиновская продала трехкомнатную квартиру в Москве за 90 млн рублей

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Блогер Елена Блиновская избавилась от своей квартиры в Москве ради погашения долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о «трешке» в жилом комплексе «Донской Олимп» на Сверпуховском Валу, недалеко от станции метро «Тульская». Элитную недвижимость удалось продать за 90 миллионов рублей. Покупателя удалось найти за 120 дней, имя нового владельца жилья не раскрывается.

Однако в Shot отмечают, что от вырученной суммы в счет погашения основного долга блогерши перед ФНС пойдут только 30 миллионов рублей — 60 миллионов уйдут на пени, подсчитали специалисты.

Ранее стало известно, что следствие арестовало более 10 земельных участков Блиновской в Алуште и под Костромой. Всего блогер заработала на продаже своих курсов по достижению успеха четыре миллиарда рублей.

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      Нина Ташевская
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