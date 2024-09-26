Раскрыто число арестованных земель королевы марафонов Блиновской

Следствие арестовало 10 участков Блиновской в Алуште и под Костромой

Начало событий в новости Блиновской отказали в снятии ареста с автомобиля Lamborghini

Следствие в рамках уголовного дела о неуплате налогов арестовало более 10 земельных участков в Алуште и под Костромой, принадлежащих «королеве марафонов» Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Всего блогер заработала на продаже своих курсов по достижению успеха четыре миллиарда рублей.

Савеловский районный суд Москвы отказался снять арест с автомобиля Lamborghini по ходатайству адвокатов блогера Елены Блиновской.

19 сентября сообщалось, что Блиновская оплатила часть из задолженности по налогам — 230 миллионов рублей. В ближайшее время она планирует оплатить еще 123 миллиона рублей. Для погашения задолженности уже заключен договор купли-продажи квартиры родителей Блиновской стоимостью 90 миллионов рублей.

Она частично признала вину в неуплате налогов, но отрицает свою причастность к легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, блогер при посредничестве супруга уклонилась от уплаты 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов рублей.