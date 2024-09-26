Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:39, 26 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыто число арестованных земель королевы марафонов Блиновской

Следствие арестовало 10 участков Блиновской в Алуште и под Костромой
Начало событий в новости Блиновской отказали в снятии ареста с автомобиля Lamborghini

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Следствие в рамках уголовного дела о неуплате налогов арестовало более 10 земельных участков в Алуште и под Костромой, принадлежащих «королеве марафонов» Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Всего блогер заработала на продаже своих курсов по достижению успеха четыре миллиарда рублей.

Савеловский районный суд Москвы отказался снять арест с автомобиля Lamborghini по ходатайству адвокатов блогера Елены Блиновской.

19 сентября сообщалось, что Блиновская оплатила часть из задолженности по налогам — 230 миллионов рублей. В ближайшее время она планирует оплатить еще 123 миллиона рублей. Для погашения задолженности уже заключен договор купли-продажи квартиры родителей Блиновской стоимостью 90 миллионов рублей.

Она частично признала вину в неуплате налогов, но отрицает свою причастность к легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, блогер при посредничестве супруга уклонилась от уплаты 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Занимайтесь своими делами». В Узбекистане ответили МИД России после реакции на избиение школьника из-за русского языка

      Американский регулятор прокомментировал обвинения SpaceX

      Ольга Бузова обнажила ягодицы на отдыхе

      Раскрыто число арестованных земель королевы марафонов Блиновской

      Участника украинского нацбатальона осудили в России

      P.Diddy объявил голодовку из-за страха быть отравленным в тюрьме

      Лавров заявил о превращении союза США и Южной Кореи в тройственный блок с Японией

      В Венгрии усомнились в правильности решения Украины бороться с Россией

      Отец двоих детей отправился в семейный круиз, внезапно потерял сознание и не выжил

      Медведь пробежался по центру российского города, испугался самокатчика и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше