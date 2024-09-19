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15:14, 19 сентября 2024Силовые структуры

«Королева марафонов» Блиновская оплатила часть задолженности по налогам

ТАСС: Блиновская погасила 230 млн рублей из общей задолженности по налогам
Начало событий в новости СК завершил расследование уголовного дела в отношении королевы марафонов Елены Блиновской

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Королева марафонов» Елена Блиновская оплатила часть из задолженности по налогам — 230 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Ивана Морозова.

По данным агентства, в ближайшее время она планирует оплатить еще 123 миллиона рублей. Морозов сказал, что сейчас для погашения задолженности уже заключен договор купли-продажи квартиры родителей Блиновской стоимостью 90 миллионов рублей. По его словам, ранее на эту квартиру был наложен арест, но 30 августа суд снял его. Деньги от продажи квартиры поступят напрямую в бюджет государства. Морозов рассказал, что на личных счетах королевы марафонов на данный момент находится около 33 миллионов рублей, который также арестованы. Он объяснил, что, для того чтобы снять их и отправить на ЕНС Блиновской, адвокаты заявят соответствующее ходатайство в рамках уголовного дела. Юрист подчеркнул, что сейчас сумма налогового долга блогера составляет 907 миллионов 951 тысячу 673 рубля, а общая сумма оплаченной налоговой задолженности составляет 230 миллионов 286 тысяч 673 рубля.

Блиновская обвиняется по части 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), части 2 статьи 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

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      Анна Габай
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