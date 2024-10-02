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14:01, 2 октября 2024Силовые структуры

Суд признал законным продление ареста на имущество «Королевы марафонов» Блиновской

В Москве суд исключил из перечня арестованного имущества Блиновской счет ее отца
Начало событий в новости СК завершил расследование уголовного дела в отношении королевы марафонов Елены Блиновской

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Московский городской суд признал законным продление ареста на имущество «Королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на корреспондента из зала суда.

По данным в канале, суд рассмотрел апелляционную жалобу блогера и исключил из перечня арестованного имущества банковский счет ее отца. Во время заседания суд раскрыл информацию о его доходе. Так, стало известно, что в период с 2016 по 2021 год доход отца Блиновской составил 500 миллионов рублей.

По словам адвоката блогера Ивана Морозова, принадлежащая родителям фигурантки квартира была продана за 90 миллионов рублей в счет погашения долга «Королевы марафонов», на остальное ее имущество пока не удается найти покупателей.

Ранее сообщалось о том, что Елена Блиновская оплатила часть из задолженности по налогам — 230 миллионов рублей. «Королева марафонов» обвиняется по части 1 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), части 2 статьи 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

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      Анна Габай
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