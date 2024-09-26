Блиновской отказали в снятии ареста с автомобиля Lamborghini

Суд отказался снять арест с Lamborghini блогера Блиновской

Савеловский районный суд Москвы отказался снять арест с автомобиля Lamborghini по ходатайству адвокатов блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов. Об этом сообщает ТАСС.

Защита указала на заседании суда, что суперкар зарегистрирован на лизинговую компанию, однако проиграла дело.

19 сентября сообщалось, что «королева марафонов» Блиновская оплатила часть из задолженности по налогам — 230 миллионов рублей. В ближайшее время она планирует оплатить еще 123 миллиона рублей. Для погашения задолженности уже заключен договор купли-продажи квартиры родителей Блиновской стоимостью 90 миллионов рублей.