Борис Джонсон рассказал о двух неожиданных советах от королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II посоветовала Борису Джонсону здороваться с сороками

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вспомнил о двух важных и неожиданных советах, которые ему дала королева Елизавета II. Он поделился ими в мемуарах, отрывок из которых опубликован в Daily Mail.

Королева, по его словам, в первую очередь была очень добрым человеком и не видела смысла злиться или обижаться на кого-то.

«Нет никакого смысла в злобе», — сказала она. Аминь! Если бы все в политике — да и в жизни — понимали это так же ясно, как она, мир бы был гораздо, гораздо более счастливым местом из мемуаров Бориса Джонсона

Также Джонсон признается, что Елизавета II помогла ему справиться с суеверным страхом перед сидящими в одиночестве сороками — предвестниками неудачи. Королева посоветовала ему поздороваться с птицей и рассказать ей, какой сегодня день. Это, по ее словам, должно спасти от сглаза. Джонсон уважительно назвал ее совет апотропической (отгонной) магией.

«Если вы увидите одинокую сороку, просто скажите: доброе утро, мистер Сорока, сегодня понедельник, 12 марта — или какая там дата. Это все уладит», — вспоминает слова Елизаветы II политик.

Также Борис Джонсон написал в мемуарах, что уже летом 2022 года Елизавета II поняла, что ей осталось недолго. Тем не менее королева сделала все, чтобы дожить до момента передачи власти следующему премьер-министру. Джонсон подал в отставку еще в июле, а замену ему нашли только в сентябре. 6 сентября 2022 года она последний раз встретилась с ним и назначила Трасс премьер-министром. А еще через два дня Букингемский дворец объявил о смерти королевы.