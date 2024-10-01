Королева Елизавета II месяцами откладывала кончину ради одной вещи

Елизавета II два месяца откладывала смерть, чтобы обеспечить передачу власти

В мемуарах бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона утверждается, что в последние месяцы жизни королева сознательно откладывала кончину. Отрывок из книги опубликован в издании Daily Mail.

По словам Джонсона, летом 2022 года Елизавета II поняла, что ей осталось недолго. Ее здоровье стремительно ухудшалось, но она считала, что не может уйти из жизни, не сделав еще одну вещь. Одна из обязанностей королевы заключается в том, чтобы обеспечить передачу власти в стране, а в тот год в Великобритании больше двух месяцев не могли выбрать премьер-министра: Джонсон подал в отставку еще в июле, а замену ему нашли только в сентябре.

Как позже объяснил мне Эдвард Янг, она все лето знала, что умрет, но была настроена держаться, чтобы выполнить последний долг: проследить за мирной и организованной передачей власти от одного правительства следующему — и, подозреваю, чтобы добавить к своему рекордному счету еще одного отставного премьера из мемуаров Бориса Джонсона

5 сентября 2022 года стало известно, что новым премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс. Через день Елизавета II в последний раз встретилась с Джонсоном и назначила Трасс премьер-министром. А еще через два дня Букингемский дворец объявил о смерти королевы.

Трасс продержалась на посту всего 49 дней. 25 октября 2022 года она подала в отставку.

Ранее сообщалось, что в мемуарах Джонсона упоминается истинная причина смерти Елизаветы II. Он утверждает, что она страдала от злокачественной опухоли костей.