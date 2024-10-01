Борис Джонсон рассказал об истинной причине смерти королевы Елизаветы II

Я пытался шутить с придворными о советах Ее Величеству по поводу правильной кандидатуры на пост премьера, что-то в таком духе. Они улыбались, но выглядели измученными. Эдвард Янг, её личный секретарь, попытался меня подготовить. Я знал уже год, а то и больше, что у нее рак костей, и ей в любой момент может стать хуже. «За лето она сильно сдала», — сказал он. Тут постучал лакей и проводил меня в гостиную Её Величества.

«Доброе утро, премьер-министр», — сказала она. Мы сели напротив друг друга на голубовато-зелёные диваны, и я сразу понял, что имел в виду Эдвард. Она выглядела бледной и более сутулой, а на ее руках и запястьях виднелись темные синяки — вероятно, от капельниц или уколов. Но ее ум, как и сказал Эдвард, был совершенно не затронут болезнью. Когда мы говорили, она иногда улыбалась все той же белозубой улыбкой, которая мгновенно поднимает настроение