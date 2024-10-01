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00:31, 1 октября 2024Из жизни

Борис Джонсон рассказал об истинной причине смерти королевы Елизаветы II

Борис Джонсон назвал причиной смерти королевы злокачественную опухоль костей

В мемуарах бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона названа истинная причина смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В книге Джонсон рассказал, что в последний раз встречался с королевой 6 сентября 2022 года — спустя почти два месяца после того, как подал в отставку. К тому времени ему уже было известно о болезни Елизаветы II. Она, по его словам, страдала от злокачественной опухоли костей.

Я пытался шутить с придворными о советах Ее Величеству по поводу правильной кандидатуры на пост премьера, что-то в таком духе. Они улыбались, но выглядели измученными. Эдвард Янг, её личный секретарь, попытался меня подготовить. Я знал уже год, а то и больше, что у нее рак костей, и ей в любой момент может стать хуже. «За лето она сильно сдала», — сказал он. Тут постучал лакей и проводил меня в гостиную Её Величества.

«Доброе утро, премьер-министр», — сказала она. Мы сели напротив друг друга на голубовато-зелёные диваны, и я сразу понял, что имел в виду Эдвард. Она выглядела бледной и более сутулой, а на ее руках и запястьях виднелись темные синяки — вероятно, от капельниц или уколов. Но ее ум, как и сказал Эдвард, был совершенно не затронут болезнью. Когда мы говорили, она иногда улыбалась все той же белозубой улыбкой, которая мгновенно поднимает настроение

из мемуаров Бориса Джонсона
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Ранее схожий диагноз называл Джайлз Брандрет — друг мужа Елизаветы II, принца Филиппа. По его словам, у королевы была редкая форма миеломы — рака костного мозга.

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      Олег Парамонов
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