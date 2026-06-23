Россия резко увеличила поставки коньяка партнеру по БРИКС

«Агроэкспорт»: В январе-мае 2026 года Россия увеличила поставки коньяка в Китай в 11 раз

В январе-мае 2026 года Россия увеличила поставки коньяка в Китай. О резком наращивании экспорта в страну-партнера по БРИКС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» сообщает РИА Новости.

В натуральном выражении поставки выросли в 11 раз год к году, до 2,6 тысячи литров. В стоимости экспорт коньяка увеличился в 31 раз и достиг почти 100 тысяч долларов.

«Согласно оценкам экспертов, за первые пять месяцев 2026 года Россия экспортировала в Китай более 2,6 тысячи литров коньяка на сумму почти 100 тысяч долларов. Это в 11 раз больше в натуральном и в 31 раз больше в стоимостном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года», — отмечают эксперты.

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, владелец группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов заявил, что в России смогут заменить популярные на отечественном рынке коньячные бренды из Армении, и проблем в связи с этим не возникнет. Никаких серьезных изменений на отечественном рынке коньяка не будет, и к подорожанию введение ограничений точно не приведет, поскольку рынок насыщен продукцией «от самого простого сегмента до самого высокого уровня», заверил он.