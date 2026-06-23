Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:47, 23 июня 2026Экономика

Россия резко увеличила поставки коньяка партнеру по БРИКС

«Агроэкспорт»: В январе-мае 2026 года Россия увеличила поставки коньяка в Китай в 11 раз
Вячеслав Агапов

Фото: Prilutskiy / Shutterstock / Fotodom

В январе-мае 2026 года Россия увеличила поставки коньяка в Китай. О резком наращивании экспорта в страну-партнера по БРИКС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» сообщает РИА Новости.

В натуральном выражении поставки выросли в 11 раз год к году, до 2,6 тысячи литров. В стоимости экспорт коньяка увеличился в 31 раз и достиг почти 100 тысяч долларов.

«Согласно оценкам экспертов, за первые пять месяцев 2026 года Россия экспортировала в Китай более 2,6 тысячи литров коньяка на сумму почти 100 тысяч долларов. Это в 11 раз больше в натуральном и в 31 раз больше в стоимостном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года», — отмечают эксперты.

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, владелец группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов заявил, что в России смогут заменить популярные на отечественном рынке коньячные бренды из Армении, и проблем в связи с этим не возникнет. Никаких серьезных изменений на отечественном рынке коньяка не будет, и к подорожанию введение ограничений точно не приведет, поскольку рынок насыщен продукцией «от самого простого сегмента до самого высокого уровня», заверил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Регион столкнулся с беспрецедентной серией атак». В МИД раскрыли подробности масштабного удара ВСУ по Москве и области

    Один из ключевых драгметаллов заметно подешевел

    Правительство одной из стран Прибалтики подало в отставку

    Установлены причастные к атаке на автобус с детьми в Брянской области

    Экс-вокалиста «Тараканов» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

    До 300 новых дорожных камер появится в 2026 в одном регионе России

    В ЕС пожаловались на отсутствие диалога с Россией

    Россия резко увеличила поставки коньяка партнеру по БРИКС

    В Кремле высказались о возможном визите Пашиняна в Москву

    Мбаппе отреагировал на рекорд Месси по голам на чемпионатах мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok