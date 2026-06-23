России предрекли более частые случаи одного опасного природного явления

Синоптик Шувалов: Возможность смерчей в России с изменением климата возрастает

Такое природное явление, как смерчи, является ежегодным для средней полосы России, но их частота с изменением климата может вырасти, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что из-за смерча, прошедшего по Кушве в Свердловской области, повреждены почти 100 домов. Число пострадавших в регионе увеличилось и достигло 15 человек.

Синоптик объяснил, что такое природное явление происходит в средней полосе России практически ежегодно и неоднократно. При этом предсказать, в каком конкретно районе пройдет смерч, невозможно, поскольку это природное явление не поддается современным способам прогнозирования, добавил Шувалов.

«Можно указывать именно на потенциальную возможность, на вероятность ситуации, которая может привести к формированию смерчей на основании некоторых коэффициентов. Это чрезвычайное происшествие, но, наверное, имеет смысл говорить о том, что потенциальная возможность подобного рода чрезвычайных происшествий в течение времени по мере изменения климата возрастает», — прокомментировал эксперт.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предсказал, что ливни с грозами в Москве продлятся как минимум до конца месяца. Одновременно с такими осадками в столице ожидаются и солнечные дни.