Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:34, 18 июня 2026Экономика

Раскрыта продолжительность ливней с грозами в Москве

Синоптик Леус: Ливни с грозами продлятся в Москве до конца июня
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Ливни с грозами в Москве продлятся как минимум до конца июня. Такой срок назвал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает Telegram-канал «Говорит Москва».

Однако одновременно с такими осадками в Москве ожидаются и солнечные дни. Такими, например, будут предстоящие выходные, 20 и 21 июня, подчеркнул метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал, что атмосферное давление начнет повышаться в пятницу. На этом фоне в субботу днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов Цельсия. В целом день будет солнечным, но возможны локальные кратковременные дожди.

В воскресенье уже будет хорошая солнечная погода без осадков и с незначительной облачностью, добавил метеоролог. По прогнозам специалиста, в этот день ветер утихнет, и на улице потеплеет до плюс 20-25 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров анонсировал регулярные удары по Украине

    Центробанк повысил курсы доллара и евро

    Жена Джорджа Клуни вышла в свет со стрижкой в стиле 70-х

    Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о состоянии постоянного траура

    Бородина раскрыла последствия отказа от алкоголя и курения

    Супруги не выжили на глазах у гида из-за схода снежной лавины в Перу

    Бывшему замминистра культуры России отказали в УДО

    Футболисту сборной Кот-д'Ивуара отказали во въезде в Канаду

    Глобальная торговля удобрениями обрушилась

    В США рассказали об «автономной крепости» ВМФ России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok