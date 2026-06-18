Раскрыта продолжительность ливней с грозами в Москве

Синоптик Леус: Ливни с грозами продлятся в Москве до конца июня

Ливни с грозами в Москве продлятся как минимум до конца июня. Такой срок назвал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает Telegram-канал «Говорит Москва».

Однако одновременно с такими осадками в Москве ожидаются и солнечные дни. Такими, например, будут предстоящие выходные, 20 и 21 июня, подчеркнул метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал, что атмосферное давление начнет повышаться в пятницу. На этом фоне в субботу днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов Цельсия. В целом день будет солнечным, но возможны локальные кратковременные дожди.

В воскресенье уже будет хорошая солнечная погода без осадков и с незначительной облачностью, добавил метеоролог. По прогнозам специалиста, в этот день ветер утихнет, и на улице потеплеет до плюс 20-25 градусов.